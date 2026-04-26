Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

Понад 120 тисяч клієнтів залишаються без електроенергії через пошкодження, спричинені негодою, повідомила ДТЕК Київські регіональні мережі у офіційному профілі в соцмережі Facebook, станом на 18.30 неділі.

"Ситуація залишається складною: через негоду відключено понад 130 ліній електропередач, без світла понад 120 тисяч клієнтів області.

Погодні умови спричиняють нові пошкодження мереж. Бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – повідомила ДТЕК КРМ.

В компанії закликали населення не наближатися до обірваних ліній, не торкайтися дротів і за можливості обмежити перебування на вулиці.