19:48 26.04.2026

Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК

Понад 120 тисяч споживачів відключено від електроенергії у Київській області через негоду – ДТЕК
Фото: https://www.facebook.com/dtekkrem

Понад 120 тисяч клієнтів залишаються без електроенергії через пошкодження, спричинені негодою, повідомила ДТЕК Київські регіональні мережі у офіційному профілі в соцмережі Facebook, станом на 18.30 неділі.

"Ситуація залишається складною: через негоду відключено понад 130 ліній електропередач, без світла понад 120 тисяч клієнтів області.

Погодні умови спричиняють нові пошкодження мереж. Бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – повідомила ДТЕК КРМ.

В компанії закликали населення не наближатися до обірваних ліній, не торкайтися дротів і за можливості обмежити перебування на вулиці.

 

18:09 26.04.2026
Очільники кількох обладміністрацій повідомляють про масові знеструмлення через негоду

Очільники кількох обладміністрацій повідомляють про масові знеструмлення через негоду

16:35 26.04.2026
У Харкові зникло світло, причини знеструмлення встановлюються – міськрада

У Харкові зникло світло, причини знеструмлення встановлюються – міськрада

09:49 26.04.2026
Частково знеструмлено один з районів Херсона – МВА

Частково знеструмлено один з районів Херсона – МВА

22:44 25.04.2026
У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

16:43 25.04.2026
Два райони частково знеструмлено в Херсоні через ворожі обстріли – МВА

Два райони частково знеструмлено в Херсоні через ворожі обстріли – МВА

11:37 24.04.2026
Негода знеструмила понад 100 н.п. у 10 областях, є відключення в 5 через дронові атаки – "Укренерго"

Негода знеструмила понад 100 н.п. у 10 областях, є відключення в 5 через дронові атаки – "Укренерго"

12:37 23.04.2026
ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

11:04 22.04.2026
Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до значних відключень світла на Сумщині, там найскладніша ситуація з електрикою – "Укренерго"

22:42 20.04.2026
Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

12:20 20.04.2026
Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

