Інтерфакс-Україна
18:43 26.04.2026

Троє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Троє мирних жителів постраждали через ворожі удари по території Дніпропетровської області, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа Телеграм-каналі у неділю ввечері.

"Троє людей постраждали. Понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – написав Ганжа у Телеграмі.

За його інформацією, у Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. 

"Пошкоджені підприємство, інфраструктура. Горіли квартира в багатоповерхівці та дах приватного будинку. Ще кілька осель та авто понівечені. Постраждали двоє жінок – 41 та 76 років. Обидві лікуються амбулаторно", – повідомив Ганжа станом на 18.30 неділі.

"У Кам’янському районі ворог поцілив по Криничанській та Затишнянській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені вантажівки. Постраждала одна людина. У Дубовиківській громаді Синельниківського району понівечений приватний будинок", – поінформував Ганжа у Телеграмі. 

17:24 26.04.2026
Окупанти зранку обстріляли Краматорськ, двоє цивільних загинули, один поранений – Офіс генпрокурора

13:41 26.04.2026
Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

09:17 26.04.2026
Четверо постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

18:28 25.04.2026
До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

11:37 24.04.2026
Негода знеструмила понад 100 н.п. у 10 областях, є відключення в 5 через дронові атаки – "Укренерго"

17:53 20.04.2026
Окупанти атакували Нікополь дронами, загинули дві жінки – ОВА

15:01 17.04.2026
Одна людина загинула, ще дві – поранені через атаку дрона на Дніпропетровщині – ОВА

12:33 07.04.2026
Колишній командир частини Нацгвардії та ексначальник штабу підозрюються в нарахуванні незаконних "бойових" – ДБР

10:46 07.04.2026
До 15 зросла кількість постраждалих від атаки на автобус у Нікополі – ОГП

10:30 07.04.2026
СБУ затримала інженера оборонного заводу на Дніпропетровщині, який шпигував для двох спецслужб РФ

