Троє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області – ОВА

Троє мирних жителів постраждали через ворожі удари по території Дніпропетровської області, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа Телеграм-каналі у неділю ввечері.

"Троє людей постраждали. Понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – написав Ганжа у Телеграмі.

За його інформацією, у Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади.

"Пошкоджені підприємство, інфраструктура. Горіли квартира в багатоповерхівці та дах приватного будинку. Ще кілька осель та авто понівечені. Постраждали двоє жінок – 41 та 76 років. Обидві лікуються амбулаторно", – повідомив Ганжа станом на 18.30 неділі.

"У Кам’янському районі ворог поцілив по Криничанській та Затишнянській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені вантажівки. Постраждала одна людина. У Дубовиківській громаді Синельниківського району понівечений приватний будинок", – поінформував Ганжа у Телеграмі.