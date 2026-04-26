Інтерфакс-Україна
18:09 26.04.2026

Очільники кількох обладміністрацій повідомляють про масові знеструмлення через негоду

Понад 40 тис абонентів лишилися без енергопостачання в Полтавській області через негоду в неділю, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Через складні погодні умови на Полтавщині без світла залишився 40791 споживач. Аварійні бригади "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання", – написав він в Телеграм.

В Кіровоградській області знеструмлені 50 населених пунктів і понад 8600 абонентів, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Через сильні пориви вітру та погіршення погодних умов маємо проблеми з електропостачанням в області… Бригади ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже працюють на місцях аварій. Завдання – максимально оперативно повернути світло людям. У посиленому режимі працюють підрозділи ГУ ДСНС. Вони виконали вже 40 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Рятувальники розчищають дороги від повалених дерев, звільняють пошкоджений транспорт", – написав він у Телеграм.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок негоди в області без електропостачання 103 населені пункти: 21 – повністю, 82 – частково, не уточнивши кількість знеструмлених абонентів.

"У Львівському, Золочівському, Шептицькому та Дрогобицькому районах зафіксували падіння дерев. Надійшла також інформація про те, що вітер зірвав дах з приватного будинку в Золочівському та зі школи у Львівському районах. Зараз її перевіряють профільні служби", – написав він в Телеграм.

За словами Козицького, аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомила про знеструмлення майже 60 тисяч клієнтів Київської області, натомість не уточнивши, якої кількості населених пунктів це торкнулося.

"Сильний град, дощ і пориви вітру спричинили відключення електроенергії… Пошкоджено 80 ліній середнього класу напруги. Енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців", – йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін також повідомив про негоду в області, але не уточнив кількості знеструмлених абонентів та населених пунктів.

"Через сильні пориви вітру місцями фіксуємо падіння дерев і пошкодження ліній електропередач. Також на окремих ділянках доріг частково пошкоджено антидронові конструкції… Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі. Працівники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки негоди", – написав він в Телеграм.

Також на ресурсах місцевої влади Одеси та Вінниці повідомлялося, що через падіння дерев та гілок на контактну мережу був тимчасово закритий рух кількох тролейбусних та трамвайних маршрутів. Частина з них вже поновила роботу.

Як повідомлялося, за даними ДСНС двоє людей загинули, ще двоє поранені, зокрема дитина, через негоду в різних областях України в неділю. За даними відомства, через негоду в Україні знеструмлений 1121 населений пункт. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

Теги: #регіони #знеструмлення #негода

