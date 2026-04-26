Окупанти зранку обстріляли Краматорськ, двоє цивільних загинули, один поранений – Офіс генпрокурора

Два мирні жителі Краматорська Донецької області загинули, ще двоє тримали поранення внаслідок обстрілу житлової забудови міста російськими окупантами у неділю вранці, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Внаслідок ворожої атаки жінка та чоловік дістали поранення, несумісні з життям. На момент атаки вони перебували на вулиці. Також зазнав мінно-вибухової травми, перелому й осколкового поранення 50-річний цивільний. Потерпілого ушпиталено у стані середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. Остаточні наслідки та тип озброєння встановлюються.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).