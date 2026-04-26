17:18 26.04.2026

Окупанти дистанційно замінували територію біля школи в Херсоні – мер

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив про виявлені протипіхотні міни поблизу школи на вулиці Шенгелія у місті.

"Зафіксовано чергове дистанційне мінування території міста. Протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка") виявлено на вулиці Шенгелія, поблизу школи. Закликаю не пересуватися в цьому районі. Зона мінування може бути ширшою, ніж встановлено наразі", – написав Шанько в Телеграм.

Він закликав у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них і негайно повідомляти про них відповідні служби.

