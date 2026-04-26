16:50 26.04.2026

Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, який прибув в Україну до 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

"Разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею "Чорнобиль": "Чорнобиль: люди і сенси", – написав Зеленський в Телеграм у неділю.

Він також повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо проведених робіт для ліквідації наслідків російського удару дроном по конфайнменту ЧАЕС 14 лютого 2025 року та важливості подальшої підтримки з боку партнерів.

"Важливо пам’ятати, якої шкоди завдала Росія під час окупації ЧАЕС та яку загрозу становлять російські обстріли для ядерної безпеки світу. Вдячний працівникам музею "Чорнобиль" за цю важливу роботу та збереження пам’яті про катастрофу на Чорнобильській АЕС. Велика вдячність усім ліквідаторам цієї катастрофи", – додав Зеленський.

Гроссі, в свою чергу, повідомив, що обмінявся з Зеленським думками щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції в окупованому місті Енергодар та подальшої роботи МАГАТЕ, спрямованої на допомогу Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури. За його словами, ця допомога включає нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС, а також ремонт Нового безпечного конфайнменту на ЧАЕС.

"МАГАТЕ залишається відданим підтримці ядерної безпеки в Україні", – написав Гроссі в соцмережі Х за підсумками зустрічі.

