Інтерфакс-Україна
Події
16:29 26.04.2026

Негода забрала життя вже 2 людей в Україні, знеструмлений 1121 населений пункт – ДСНС

2 хв читати
Двоє людей загинули, ще двоє поранені, у тому числі дитина, через негоду в різних областях України в неділю, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях. У Черкасах загинула людина – дерево впало на квадроцикл під час руху ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, через негоду в Україні знеструмлений 1121 населений пункт.

"Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки… Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі", – йдеться в повідомленні.

В телеграм-каналі Патрульної поліції Україні повідомляється, що її співробітники забезпечують безпеку дорожнього руху під час негоди та допомагають долати її наслідки, та публікують численні фотографії дерев, які впали на проїжджі частини доріг у різних регіонах країни.

"Негода просувається країною: на Волині, Буковині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині та в Києві ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху на місцях падіння дерев і конструкцій. Ми організували об’їзди, щоб комунальні служби могли працювати безперешкодно", – йдеться в повідомленні.

За прогнозами синоптиків, у неділю до кінця дня у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с ( II рівень небезпечності, помаранчевий). На решті території країни сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

В понеділок, 27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Теги: #дснс #негода

09:47 24.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

09:39 18.04.2026
Окупанти вночі завдали майже 60 ударів по Сумах та Шосткинській громаді: обійшлося без постраждалих

13:17 15.04.2026
УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки у Запоріжжі

09:44 15.04.2026
У Черкасах 4 постраждалих через нічну атаку російських БпЛА – ДСНС

20:57 14.04.2026
Кількість постраждалих від російського удару по Черкасах зросла до 14 осіб – ДСНС

15:46 10.04.2026
ДСНС отримала партію генераторів і вантажівок від Фонду Сергія Притули

15:00 07.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат працівникам ДСНС набрала 25 тис. голосів

20:16 06.04.2026
У Нікополі 10 людей, серед них – діти, поранено через російські обстріли

17:07 06.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей, аварійно-рятувальні роботи завершені – ДСНС

16:55 26.03.2026
ДСНС: пожежу на одному з підприємств у Голосіївському районі Києва ліквідовано, жертв та постраждалих немає

ОСТАННЄ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА