Негода забрала життя вже 2 людей в Україні, знеструмлений 1121 населений пункт – ДСНС

Двоє людей загинули, ще двоє поранені, у тому числі дитина, через негоду в різних областях України в неділю, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях. У Черкасах загинула людина – дерево впало на квадроцикл під час руху ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, через негоду в Україні знеструмлений 1121 населений пункт.

"Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки… Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі", – йдеться в повідомленні.

В телеграм-каналі Патрульної поліції Україні повідомляється, що її співробітники забезпечують безпеку дорожнього руху під час негоди та допомагають долати її наслідки, та публікують численні фотографії дерев, які впали на проїжджі частини доріг у різних регіонах країни.

"Негода просувається країною: на Волині, Буковині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині та в Києві ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху на місцях падіння дерев і конструкцій. Ми організували об’їзди, щоб комунальні служби могли працювати безперешкодно", – йдеться в повідомленні.

За прогнозами синоптиків, у неділю до кінця дня у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с ( II рівень небезпечності, помаранчевий). На решті території країни сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

В понеділок, 27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).