Випадки канібалізму зафіксовані в армії РФ – ЗМІ

Кілька випадків канібалізму були зафіксовані минулої зими в армії держави-агресора, йдеться в статті британського видання The Sunday Times з посиланням на матеріали, отримані від власних джерел у воєнній розвідці України.

"Офіцери української військової розвідки поділилися доказами на підтвердження своїх заяв з The Sunday Times, включаючи фотографії та нібито перехоплення десятка аудіопереговорів між старшими офіцерами російської армії. Одне джерело в українській розвідці заявило, що вони мають докази щонайменше п’яти випадків, коли російські піхотинці, за словами їхніх товаришів по службі та командирів, з’їли своїх товаришів", – йдеться в статті.

Видання повідомляє, що проаналізувало деякі зображення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для їх верифікації та дійшла висновку, що вони не були штучно створені чи змінені.

При цьому повідомляється, російська сторона регулярно відкидає зміст перехоплених дзвінків, називаючи їх "фейковими". В посольстві РФ в Лондоні заявили виданню, що "не бачить підстав коментувати" відповідні звинувачення, назвали надані матеріли "вигадками" та звинуватили українську військову розвідку нібито в "пропаганді, а не зборі фактів".

Видання зазначає, що заяви про канібалізм під час війни є звичним інструментом пропаганди, призначеним для того, щоб зобразити ворожих комбатантів як недолюдей, але РФ має широкі можливості для виробництва та транспортування продуктів харчування, але і раніше повідомлялося, що захоплені в полон російські окупанти все частіше заявляють, що голодують.

"Багато повідомлень надходять з України, повідомляють про перехоплення комунікацій, тому нам доводиться застосовувати певну можливість вибіркового висвітлення подій, але концепція про те, що логістичне забезпечення російської армії є поганим, цілком правдоподібна… Підтримка військ не є головним пріоритетом російської армії", – сказав колишній капітан ВМС США, старший науковий співробітник Rand Corporation Бредлі Мартін.

"Тривалі наступальні операції, такі як вторгнення Росії в Україну, вимагають постійного потоку поставок на передову. Екстремальна погода, яку ми спостерігали минулої зими, створила навантаження на транспортні мережі та забезпечення військ", – сказав американський військовий аналітик Вікрам Міттал.

Повідомляється, що українські військові атакували російські мережі постачання та логістики, використовуючи безпілотники-камікадзе та бомбардувальники, атакували залізничні депо та склади на тимчасово окупованих територіях та в РФ. За словами Міттала, транспортні засоби постачання "особливо вразливі, оскільки їм, як правило, бракує броні та вони обмежені передбачуваними дорожніми мережами з незначним прикриттям чи маскуванням".