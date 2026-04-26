16:07 26.04.2026

Випадки канібалізму зафіксовані в армії РФ – ЗМІ

Кілька випадків канібалізму були зафіксовані минулої зими в армії держави-агресора, йдеться в статті британського видання The Sunday Times з посиланням на матеріали, отримані від власних джерел у воєнній розвідці України.

"Офіцери української військової розвідки поділилися доказами на підтвердження своїх заяв з The Sunday Times, включаючи фотографії та нібито перехоплення десятка аудіопереговорів між старшими офіцерами російської армії. Одне джерело в українській розвідці заявило, що вони мають докази щонайменше п’яти випадків, коли російські піхотинці, за словами їхніх товаришів по службі та командирів, з’їли своїх товаришів", – йдеться в статті.

Видання повідомляє, що проаналізувало деякі зображення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для їх верифікації та дійшла висновку, що вони не були штучно створені чи змінені.

При цьому повідомляється, російська сторона регулярно відкидає зміст перехоплених дзвінків, називаючи їх "фейковими". В посольстві РФ в Лондоні заявили виданню, що "не бачить підстав коментувати" відповідні звинувачення, назвали надані матеріли "вигадками" та звинуватили українську військову розвідку нібито в "пропаганді, а не зборі фактів".

Видання зазначає, що заяви про канібалізм під час війни є звичним інструментом пропаганди, призначеним для того, щоб зобразити ворожих комбатантів як недолюдей, але РФ має широкі можливості для виробництва та транспортування продуктів харчування, але і раніше повідомлялося, що захоплені в полон російські окупанти все частіше заявляють, що голодують.

"Багато повідомлень надходять з України, повідомляють про перехоплення комунікацій, тому нам доводиться застосовувати певну можливість вибіркового висвітлення подій, але концепція про те, що логістичне забезпечення російської армії є поганим, цілком правдоподібна… Підтримка військ не є головним пріоритетом російської армії", – сказав колишній капітан ВМС США, старший науковий співробітник Rand Corporation Бредлі Мартін.

"Тривалі наступальні операції, такі як вторгнення Росії в Україну, вимагають постійного потоку поставок на передову. Екстремальна погода, яку ми спостерігали минулої зими, створила навантаження на транспортні мережі та забезпечення військ", – сказав американський військовий аналітик Вікрам Міттал.

Повідомляється, що українські військові атакували російські мережі постачання та логістики, використовуючи безпілотники-камікадзе та бомбардувальники, атакували залізничні депо та склади на тимчасово окупованих територіях та в РФ. За словами Міттала, транспортні засоби постачання "особливо вразливі, оскільки їм, як правило, бракує броні та вони обмежені передбачуваними дорожніми мережами з незначним прикриттям чи маскуванням".

Теги: #армія_рф #канібалізм #зима

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 22.04.2026
Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

16:43 21.04.2026
Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

15:08 17.04.2026
Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

15:10 09.04.2026
Зеленський: Не можна розслаблятися, треба готуватися до наступної зими

Зеленський: Не можна розслаблятися, треба готуватися до наступної зими

23:44 31.03.2026
Шмигаль: Україна планує відновити генераційні потужності до 55 ГВт та зміцнити енергетичну безпеку Європи

Шмигаль: Україна планує відновити генераційні потужності до 55 ГВт та зміцнити енергетичну безпеку Європи

13:14 20.03.2026
Свириденко: Уряд виділив 12,9 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими

Свириденко: Уряд виділив 12,9 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими

14:42 07.11.2025
Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

11:45 15.02.2025
Зеленський попереджає про зростання небезпеки для країн НАТО у зв’язку з розгортанням РФ армії у Білорусі

Зеленський попереджає про зростання небезпеки для країн НАТО у зв’язку з розгортанням РФ армії у Білорусі

17:09 08.02.2025
РФ збільшує свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів - Зеленський

РФ збільшує свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів - Зеленський

19:02 23.11.2024
В Україні створили електронну мапу з понад 2 тисячами випадків канібалізму під час Голодомору 1932-1933 років

В Україні створили електронну мапу з понад 2 тисячами випадків канібалізму під час Голодомору 1932-1933 років

ВАЖЛИВЕ

Негода забрала життя вже 2 людей в Україні, знеструмлений 1121 населений пункт – ДСНС

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

ОСТАННЄ

Окупанти зранку обстріляли Краматорськ, двоє цивільних загинули, один поранений – Офіс генпрокурора

Окупанти дистанційно замінували територію біля школи в Херсоні – мер

Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

У Харкові зникло світло, причини знеструмлення встановлюються – міськрада

Негода забрала життя вже 2 людей в Україні, знеструмлений 1121 населений пункт – ДСНС

СБУ уразила вночі три військові кораблі, винищувач, об'єкти ППО окупантів в Криму

РФ вже відчуває дефіцит ракет для протидії українським дронам – Сирський

Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

