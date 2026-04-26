Інтерфакс-Україна
Події
16:02 26.04.2026

СБУ уразила вночі три військові кораблі, винищувач, об'єкти ППО окупантів в Криму

Фото: Джерела агентства "Інтерфакс-Україна"

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України провели в ніч на неділю успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту (ЧФ) РФ в окупованому місті Севастополь, а також на військовому аеродромі "Бельбек" в Криму, уразивши дронами низку військових об’єктів.

Як повідомили в СБУ, в ході операції були завдані удари, зокрема, по великих десантних кораблях Військово-морських сил РФ "Ямал" та "Фільченков", кораблю-розвіднику "Іван Хурс", навчальному центру ЧФ РФ "Лукомка", штабу радіотехнічної розвідки сил протиповітряної оборони, радіолокаційній станції МР-10М1 "Мис-М1", літаку МіГ-31 на аеродромі "Бельбек", а також техніко-експлуатаційній частині цього аеродрому.

"Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога – флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки Росія не припинить агресію проти нашої держави", – зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

Як повідомлялося, 18 квітня бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ провели операцію на тимчасово окупованій території Криму, під час якої було уражено одразу три військові кораблі держави-агресора.

 

12:43 26.04.2026
Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

19:26 25.04.2026
Нардеп Железняк назвав "фейками" твердження Броневицького щодо Берлінської

15:48 25.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

08:52 25.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

08:25 25.04.2026
ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

16:32 24.04.2026
Агент ФСБ, який наводив удари по Одесі, отримав 15 років тюрми

13:36 24.04.2026
Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

18:34 23.04.2026
ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

14:31 23.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

13:53 23.04.2026
СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

