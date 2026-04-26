СБУ уразила вночі три військові кораблі, винищувач, об'єкти ППО окупантів в Криму

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України провели в ніч на неділю успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту (ЧФ) РФ в окупованому місті Севастополь, а також на військовому аеродромі "Бельбек" в Криму, уразивши дронами низку військових об’єктів.

Як повідомили в СБУ, в ході операції були завдані удари, зокрема, по великих десантних кораблях Військово-морських сил РФ "Ямал" та "Фільченков", кораблю-розвіднику "Іван Хурс", навчальному центру ЧФ РФ "Лукомка", штабу радіотехнічної розвідки сил протиповітряної оборони, радіолокаційній станції МР-10М1 "Мис-М1", літаку МіГ-31 на аеродромі "Бельбек", а також техніко-експлуатаційній частині цього аеродрому.

"Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога – флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки Росія не припинить агресію проти нашої держави", – зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

Як повідомлялося, 18 квітня бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ провели операцію на тимчасово окупованій території Криму, під час якої було уражено одразу три військові кораблі держави-агресора.