РФ вже відчуває дефіцит ракет для протидії українським дронам – Сирський

Російські окупанти вже мають дефіцит ракет для своїх систем протиповітряної оборони, що знижує їх здатність протидіями українським засобам ураження, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі з начальником Штабу оборони Збройних сил Канади Дженні Каріньян.

"Системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони противника, який уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження", – зазначив Сирський.

Під час зустрічі він поінформував Каріньян про поточну обстановку на лінії бойового зіткнення. "Ситуація залишається складною. Противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів", – розповів головнокомандувач.

Сирський подякував Каріньян та уряду Канади за вагому військову допомогу Україні, зокрема, в рамках Коаліції винищувачів, ініціативи PURL, фонду NSATU, чеській ініціативі, а також у підготовці військовослужбовців ЗСУ.