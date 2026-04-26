Інтерфакс-Україна
Події
14:29 26.04.2026

Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

1 хв читати
Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Україна готується прийняти обладнання восьми виведених з експлуатації теплоелекстростанцій у країнах Європейського союзу, яке могло б стати в нагоді для ремонтів пошкоджених ударами РФ українських станцій, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час міжнародної конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві.

"Українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації ТЕС у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Ми визначили обладнання, яке можна передати в Україну, і зараз переходимо до наступного етапу – фізичної доставки та передачі на пошкоджені енергетичні об’єкти", – написав Шмигаль в Телеграм у неділю.

Як повідомлялося з посиланням на Шмигаля з засідання Ukraine Energy Coordinating Group ("Енергетичний Рамштайн"), Україні потрібно щонайменше EUR5,4 млрд для підготовки до опалювального сезону.

За його словами, дефіцит Фонду підтримки енергетики складає EUR829 млн.

Теги: #шмигаль #тес #ремонт #енергетичний_рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:07 26.04.2026
ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

11:02 24.04.2026
Уряд планує черговий конкурс на 1322 МВт нової генеруючої потужності – глава Міненерго

12:42 23.04.2026
Ремонт шляхопроводу на Броварському проспекті в Києві триватиме пів року, буде обмежено рух транспорту

11:40 15.04.2026
Україна очікує від Німеччини передачі ГТУ з Північного потоку для ремонту Криворізької ТЕЦ – Шмигаль

11:36 10.04.2026
Україна закінчить ремонт нафтопроводу "Дружба" навесні – Зеленський

13:44 09.04.2026
Шмигаль: Україна на початок ОЗП 2026/2027 планує накопичити 14,6 млрд куб. м газу, мінімальний показник – 13,2 млрд куб. м

16:09 07.04.2026
На автодорозі М-06 Київ-Чоп у напрямках Києва та Житомира з 8 квітня поетапно перекриватимуть смуги руху через ремонт

14:18 31.03.2026
Рух транспорту дорогою Н-02/М-06 на ділянці від Кременця в напрямку Почаєва на Тернопільщині заборонять з 18:00 31 березня через ремонт мосту

05:01 28.03.2026
На ремонт доріг обласного значення передбачено рекордні 700 млн грн

17:45 27.03.2026
"Запоріжжяобленерго" налагодило ремонт трансформаторів та іншого енергообладнання власними силами

ВАЖЛИВЕ

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

ОСТАННЄ

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

У Києві град

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

СБС завдали удару по Ярославському НПЗ, найбільшому на півночі РФ

Перетинів кордону України на виїзд за два тижні після Великодня було більше перетинів на в'їзд на 64 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА