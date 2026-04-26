Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський заявив, що що перший транш із розблокованого EUR90 млрд репараційного кредиту для України від Європейського Союзу піде на розвиток українського оборонного виробництва.

"Є рішення про мільярди. Це 90 мільярдів (євро – ІФ-У). 45 млрд на 2026 рік. Ідеться поки про кілька траншів. Безумовно, перший транш ми будемо націлювати на внутрішнє виробництво захисту України. І не тільки захисту. Тобто, дрон і мілтек, весь цей напрямок", – сказав він на спільній пресконференції із президенткою Молдови Майєю Санду у Києві в неділю.

Також Зеленський зазначив, що інший напрямок стосується енергетики. "Друга історія – це енергетика. Ми говорили про те, що нам потрібно захистити все, що встигнемо, все, що зможемо. Треба максимально це зробити, і готуватись до зими. Для цього, окрім бюджетів місцевих, є частина, яку ми зможемо дати від центрального бюджету. Наповнення у нас від цих траншів – 90 мільярдів", – пояснив президент.

Зеленський додав, що Україна розраховує "на кілька мільярдів" євро, щоб спрямувати на економіку саме для захисту енергетики.

Він зазначив, що через затримку з наданням цих коштів "ми трішки втратили за ці два місяці щодо часу і об’ємів виробництва нашого вітчизняного продукту, через те, що ми хотіли грошей більше вкладати". "Але ми зараз наздоженемо все. І ми вже не на поганому рівні виробництва – це абсолютно зрозуміло", – сказав президент.

Те ж саме, за його словами, стосується і захисту енергетики. "Я вважаю, що ми також втратили один місяць Безумовно паралельна відбудова ідеї енергетичних комплексів, але серйозних сум не інвестували з першого траншу, з цих 90 мільярдів для захисту енергетики. Але також всім поставлені завдання, будуть всі рухатись дуже швидко", – додав Зеленський.