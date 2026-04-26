Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що завдяки досягнутим раніше домовленостям декілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизельного палива в Україну, і в українській армії дефіциту немає.

"Коли ми говоримо про захист енергетики, це не тільки фізичний захист. Наведу вам приклад. У нас є зустрічі на Близькому Сході. Є різні домовленості. Україна споживає зараз дизелю в рази більше, ніж деякі країни. Ніж багато країн. Безумовно, одна з причин – війна. Безумовно, у нашої армії дефіциту з дизелем немає. Це не просто звідкись береться. Є домовленості", – сказав Зеленський на спільній пресконференції із президенткою Молдови Майєю Санду в Києві у неділю.

Він нагадав, що нещодавно, зокрема, домовився щодо постачання дизельного пального з країн Близького Сходу. Крім того, як наголосив президент, "ми відкрили напрямок Кавказу, як забезпечити дизель цивільному нашому населенню".

"У нас є кілька країн, які нам допомагають і гарантують нашому суспільству стабільність щодо постачання. Ціна – це дуже важливе питання. Але це питання – багато різних викликів і різних війн. Головне, щоб було забезпечення. Головне, щоб було достатньо цивільним, і армії, або армії і цивільним", – підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, 28 березня Зеленський заявляв, що під час візиту на Близький Схід домовився про постачання дизелю для України щонайменше на один рік.