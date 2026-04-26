У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

Баланс успіхів на фронтах російсько-української війни з початку поточного 2026 року складається не на користь російських окупантів, наголошує президент України Володимир Зеленський.

"З початку цього року баланс окупованих і деокупованих територій – не на користь РФ. Вони готували наступальні дії в кінці 25-го року. Розуміємо, що вони готуються до відповідних кроків і в 26-му році. Продавати своєму населення або підживлювати ті наративи в спілкуванні зі США, що вони виграють війну – нема на чому зараз їм грати, на мій погляд, тому вони це почали", – сказав Зеленський на пресконференції в Києві в неділю, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" щодо можливих причин зосередженості повітряних атак ворога по місту Дніпро останніми днями і чи може це бути пов’язано з діпстрайками та успіхами Сил оборони на фронті.

Президент наголосив, що у РФ на полі бою успіхів немає. "Безумовно, там багато людей, росіян більше, ніж українців, ну і втрат у них набагато більше. І безумовно, десь вони там пробують просуватися, але, як я сказав, баланс в цьому році, 2026-му, не на їх користь", – сказав голова держави.

При цьому Зеленський зазначив, що "для нас пріоритет – закінчення війни" "І це Росія хоче інформаційно вражати партнерів і таким чином потім тиснути на Україну в тих чи інших форматах перемовин. Успіхів немає", – сказав він.