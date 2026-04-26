Інтерфакс-Україна
Події
13:41 26.04.2026

Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

2 хв читати
Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає однією з причин збільшення інтенсивності російських обстрілів міста Дніпро з боку російських окупантів допомогу Україні з боку партнерів, зокрема, розблокування погодженого раніше репараційного кредиту ЄС в розмірі EUR90 млрд.

"Зараз ми розблокували гроші. Це реакція. На мій погляд, це реакція номер один на те, що вони розуміють, що Україна не на одинці і є фінанси на внутрішнє виробництво", – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві в неділю, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" щодо можливих причин зосередженості повітряних атак ворога по місту Дніпро останніми днями.

Він зазначив, що ці удари – "продовження операції, яка була взимку, нанесення ударів по нашій енергетиці і показуючи, що Україну можна зламати, тому що нема що продавати на полі бою".

"Росіяни розуміють, що ми посилимося. Як би їм не хотілося, ми посилимося. І ось так вони відповідають. Крім цього, вони б’ють по енергетиці, по водопостачанню, б’ють по логістиці. Вони поставили собі завдання... що після енергетики буде логістика і водопостачання – в принципі, так все і відбувається", – сказав президент.

Також, за його словами, окупанти завдають ударів по об’єктах Укрзалізниці, мостах, загалом логістичних шляхах. "Ми збиваємо все-таки над великими мостами ракетні удари, але переходи, тощо – вони всюди б’ють, слава Богу, наші люди інституційно готові до цього і відбудовують дуже швидко", – додав Зеленський.

Теги: #дніпро #кредит #атаки_рф #зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА