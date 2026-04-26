Інтерфакс-Україна
Події
13:14 26.04.2026

Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

2 хв читати
Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановану на вечір неділі зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.
"У нас сьогодні буде зустріч з директором Гроссі", – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві в неділю.
За його словами, зустріч буде присвячена питанню деокупації Запорізької атомної електростанції в місті Енергодар. "Це тиснути на всіх партнерів, розмовляти, змагати, доєднуватись до ініціативи, знаходити дипломатичний виключно шлях, щоб станція була деокупована мирним шляхом, щоб менеджмент перейшов в руки України, і тоді ми зможемо фіксувати, що тепер з цього моменту це безпечно для людей, для планети", – сказав президент.
Зеленський нагадав, що РФ завдавала дронових ударів по Чорнобильській АЕС, а пініше ударів різною важкою зброєю по атомних блоках, по адміністративних будівлях, будівлях Запорізької АЕС. Наразі всі шість блоків останньої не працюють.
"І, безумовно, чим довше триватиме цей процес, тим більше буде ризиків від такої великої станції... ніж від Чорнобиля. Тому тут важливий досвід Японії, інших партнерів. Питання не тільки, як відновлювати ту чи іншу роботу на Запорізькій станції в Енергодарі – питання, як змусити сьогодні Росію знайти шлях, щоб ця станція нормально, безпечно працювала для всіх. І я думаю, що тут є вплив міжнародних партнерів", – сказав Зеленський.

Теги: #гроссі #магате #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 26.04.2026
Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

Зеленський: перший транш із EUR90 млрд піде на внутрішнє виробництво захисту України

14:18 26.04.2026
Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

Зеленський обговорив з Санду питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції

13:52 26.04.2026
У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

13:41 26.04.2026
Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

09:25 26.04.2026
Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

17:09 25.04.2026
Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

12:55 25.04.2026
Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

11:44 25.04.2026
Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

11:20 25.04.2026
Зеленський про зустріч з Алієвим: Важливі перемовини. Взаємна повага та співпраця

Зеленський про зустріч з Алієвим: Важливі перемовини. Взаємна повага та співпраця

11:01 25.04.2026
Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

ВАЖЛИВЕ

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

Зеленський про посилення повітряних атак РФ на Дніпро: це реакція на розблокування EUR90 млрд

Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

ОСТАННЄ

Обладнання 8 ТЕС країни ЄС буде передано для ремонтів ТЕС в Україні – Шмигаль

Кілька країн допомагають і гарантують стабільність постачання дизелю в Україну, в армії дефіціту немає – Зеленський

У Києві град

Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

СБС завдали удару по Ярославському НПЗ, найбільшому на півночі РФ

Перетинів кордону України на виїзд за два тижні після Великодня було більше перетинів на в'їзд на 64 тис.

Вінниця на кілька годин залишилася майже без води через проблеми з енергопостачанням – облводоканал

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА