Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановану на вечір неділі зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

"У нас сьогодні буде зустріч з директором Гроссі", – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві в неділю.

За його словами, зустріч буде присвячена питанню деокупації Запорізької атомної електростанції в місті Енергодар. "Це тиснути на всіх партнерів, розмовляти, змагати, доєднуватись до ініціативи, знаходити дипломатичний виключно шлях, щоб станція була деокупована мирним шляхом, щоб менеджмент перейшов в руки України, і тоді ми зможемо фіксувати, що тепер з цього моменту це безпечно для людей, для планети", – сказав президент.

Зеленський нагадав, що РФ завдавала дронових ударів по Чорнобильській АЕС, а пініше ударів різною важкою зброєю по атомних блоках, по адміністративних будівлях, будівлях Запорізької АЕС. Наразі всі шість блоків останньої не працюють.

"І, безумовно, чим довше триватиме цей процес, тим більше буде ризиків від такої великої станції... ніж від Чорнобиля. Тому тут важливий досвід Японії, інших партнерів. Питання не тільки, як відновлювати ту чи іншу роботу на Запорізькій станції в Енергодарі – питання, як змусити сьогодні Росію знайти шлях, щоб ця станція нормально, безпечно працювала для всіх. І я думаю, що тут є вплив міжнародних партнерів", – сказав Зеленський.