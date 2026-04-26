Інтерфакс-Україна
12:59 26.04.2026

Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

Печерський район, Київ, 18.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зобов’язати районні ради та підприємців, які орендують приміщення в будівлях, встановити смітники не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 25 лютого і станом на 26 квітня петиція набрала 993 голоси із 6 тис. необхідних.

"Наразі у Києві критична ситуація із смітниками. Навіть ті що до війни були, зараз познімали. Немає можливості викинути невелике сміття (обгортки, чеки, гігієнічні пакети після прибирання за собакою), по причині того, що відсутні біля будинків будь-які урни чи смітники", – йшлося у петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції просив зобов’язати підприємців встановлювати урни біля своїх магазинів, або зобов’язати органи місцевого самоврядування встановити урни по периметру будинків, з інтервалом 100-200 м.

Як повідомлялося, 15 травня 2023 року петиція на сайті Київради із закликом встановити достатню кількість смітників (урн) у Києві набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

В січні 2026 року петиція до Київради із закликом запровадити сучасну систему контейнерів для сортування сміття у житлових кварталах столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

