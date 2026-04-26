Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

Військові ешелони російських окупантів у районах тимчасово окупованих селища Менчугове Кальміуського району та села Келерівка Маріупольського району Донецької області були знищені ударами Сил оборони в п’ятницю, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в неділю.

"За результатами попередніх уражень (24 квітня 2026 року) підтверджено влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі на Донеччині. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", – йдеться в повідомленні.