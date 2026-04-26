12:43 26.04.2026

Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області
Фото: Генштаб ЗСУ

Військові ешелони російських окупантів у районах тимчасово окупованих селища Менчугове Кальміуського району та села Келерівка Маріупольського району Донецької області були знищені ударами Сил оборони в п’ятницю, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в неділю.

"За результатами попередніх уражень (24 квітня 2026 року) підтверджено влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі на Донеччині. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", – йдеться в повідомленні.

12:05 26.04.2026
Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули – обладміністрація

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули – обладміністрація

15:48 25.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

08:52 25.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

08:37 25.04.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 168 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 168 од. спецтехніки – Генштаб

08:25 25.04.2026
ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

13:36 24.04.2026
Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

08:48 24.04.2026
Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

08:03 24.04.2026
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

07:36 24.04.2026
Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

18:34 23.04.2026
ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

