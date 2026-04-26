СБС завдали удару по Ярославському НПЗ, найбільшому на півночі РФ

Оператори 1-го окремого центру безпілотних систем та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України у взаємодії з Державної прикордонною службою України та іншими складовими Сил оборони успішно уразили Ярославський нафтопереробний завод (НПЗ) в РФ, повідомляється в телеграм-каналі 1-го ОЦ БпС СБС у неділю вранці.

"Підприємство "Славнефть-ЯНОС" із проєктною потужністю 15 млн тонн нафти на рік входить до п’ятірки найбільших НПЗ РФ. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, пальне для реактивних двигунів, топковий мазут та інші нафтопродукти. Унаслідок DeepStrike на території підприємства виникла пожежа. Детальні наслідки атаки уточнюються", – йдеться в повідомленні.