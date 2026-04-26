12:21 26.04.2026

Вінниця на кілька годин залишилася майже без води через проблеми з енергопостачанням – облводоканал

Вінниця на кілька годин залишилася майже без води через проблеми з енергопостачанням – облводоканал

Водопостачання майже припинене у місті Вінниця через проблеми з енергопостачанням на головну водопровідну станцію міста, повідомляє комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал" в неділю вранці.

"Зупинилася головна водопровідна станція через перебої з е/е: Вінниця наразі без води або з сильно пониженим тиском. Працюємо над відновленням", – повідомили вранці на сторінці "Вінницяоблводоканалу" у Facebook.

Пізніше в компанії повідомили, що живлення станції наразі відновлене, але відновлення водопостачання займе не менше п’яти годин, а в старому місті до десяти за умов стабільного енергопостачання.

"Відновили живлення станції й почали наповнювати водогони. Запас води тримайте при собі, бо повне відновлення водопостачання займе не менше 5-6 годин, до 17:00 год. Це якщо не буде повторних відключень. Старе місто, на жаль, довше… Може тривати і до десяти годин", – йдеться в повідомленні.

14:53 04.04.2026
У Вінниці чоловік із ножем напав на працівників ТЦК, одного госпіталізували до реанімації

У Вінниці чоловік із ножем напав на працівників ТЦК, одного госпіталізували до реанімації

12:47 25.03.2026
До 20 осіб зросла кількість поранених у Вінниці через атаку ворога 24 березня – міськрада

До 20 осіб зросла кількість поранених у Вінниці через атаку ворога 24 березня – міськрада

09:15 25.03.2026
Вінницьку область впродовж минулої доби атакували 56 ворожих БпЛА – ОВА

Вінницьку область впродовж минулої доби атакували 56 ворожих БпЛА – ОВА

20:36 24.03.2026
Кількість поранених у Вінниці через ворожу атаку зросла до 13 - ОВА

Кількість поранених у Вінниці через ворожу атаку зросла до 13 - ОВА

19:36 24.03.2026
У середмісті Вінниці перекритий рух транспорту після атаки БпЛА – ЗМІ

У середмісті Вінниці перекритий рух транспорту після атаки БпЛА – ЗМІ

14:12 17.03.2026
Понад 30 мозаїчних творів Вінниці перебувають на обліку - ОВА

Понад 30 мозаїчних творів Вінниці перебувають на обліку - ОВА

17:25 04.02.2026
ДБР повідомило про підозру експосадовцю КЕВ Вінниці за мільйонні зловживання під час закупівлі електроенергії для військових

ДБР повідомило про підозру експосадовцю КЕВ Вінниці за мільйонні зловживання під час закупівлі електроенергії для військових

12:00 01.02.2026
У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП

У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП

21:20 25.10.2025
Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

10:31 24.10.2025
СБУ: 20-річний житель Вінниці планував на замовлення ворога підпалити будівлю Інституту нацпамʼяті в Києві

СБУ: 20-річний житель Вінниці планував на замовлення ворога підпалити будівлю Інституту нацпамʼяті в Києві

