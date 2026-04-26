Вінниця на кілька годин залишилася майже без води через проблеми з енергопостачанням – облводоканал

Водопостачання майже припинене у місті Вінниця через проблеми з енергопостачанням на головну водопровідну станцію міста, повідомляє комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал" в неділю вранці.

"Зупинилася головна водопровідна станція через перебої з е/е: Вінниця наразі без води або з сильно пониженим тиском. Працюємо над відновленням", – повідомили вранці на сторінці "Вінницяоблводоканалу" у Facebook.

Пізніше в компанії повідомили, що живлення станції наразі відновлене, але відновлення водопостачання займе не менше п’яти годин, а в старому місті до десяти за умов стабільного енергопостачання.

"Відновили живлення станції й почали наповнювати водогони. Запас води тримайте при собі, бо повне відновлення водопостачання займе не менше 5-6 годин, до 17:00 год. Це якщо не буде повторних відключень. Старе місто, на жаль, довше… Може тривати і до десяти годин", – йдеться в повідомленні.