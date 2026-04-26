Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули – обладміністрація

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Двоє мирних жителів Краматорського району Донецької області загинули та п’ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, з них один загиблий та троє поранений прийшлися на місто Дружківка, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці неділі, 26 квітня.

"У Тетянівці Святогірської громади пошкоджено численні приватні будинки. У Миколаївці пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, лінію електропередач і газогін; в Оріхуватці пошкоджено 5 приватних будинків, у Никонорівці – 2, у Райгородку – 1. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено підприємство, у Криницях – 5 приватних будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула ", – написав Філашкін в Телеграм.

Крім цього, за його словами, у Різниківці Сіверської громади Бахмутського району обстрілами пошкоджений приватний будинок.

Всього за добу російські окупанти 25 разів обстріляли населені пункти області.

З населених пунктів на лінії фронту за минулу добу було евакуйовано 707 людей, у тому числі 134 дитини, повідомив Філашкін.

Як повідомлялося, 24 квітня російські окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донецької області, отримав поранення один мирний житель. 23 квітня окупанти 14 разів обстріляли населені пункти області, убили трьох та поранили сімох цивільних. 22 квітня окупанти дев’ять разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один мирний житель.

З лінії фронту 24 квітня за добу було евакуйовано 791 людину, у тому числі 118 дітей, 23 квітня – 828 людей, у тому числі 78 дітей, 22 квітня – 606 людей, у тому числі 106 дітей.