Інтерфакс-Україна
12:05 26.04.2026

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули – обладміністрація

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Двоє мирних жителів Краматорського району Донецької області загинули та п’ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, з них один загиблий та троє поранений прийшлися на місто Дружківка, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці неділі, 26 квітня.

"У Тетянівці Святогірської громади пошкоджено численні приватні будинки. У Миколаївці пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, лінію електропередач і газогін; в Оріхуватці пошкоджено 5 приватних будинків, у Никонорівці – 2, у Райгородку – 1. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено підприємство, у Криницях – 5 приватних будинків. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула ", – написав Філашкін в Телеграм.

Крім цього, за його словами, у Різниківці Сіверської громади Бахмутського району обстрілами пошкоджений приватний будинок.

Всього за добу російські окупанти 25 разів обстріляли населені пункти області.

З населених пунктів на лінії фронту за минулу добу було евакуйовано 707 людей, у тому числі 134 дитини, повідомив Філашкін.

Як повідомлялося, 24 квітня російські окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донецької області, отримав поранення один мирний житель. 23 квітня окупанти 14 разів обстріляли населені пункти області, убили трьох та поранили сімох цивільних. 22 квітня окупанти дев’ять разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один мирний житель.

З лінії фронту 24 квітня за добу було евакуйовано 791 людину, у тому числі 118 дітей, 23 квітня – 828 людей, у тому числі 78 дітей, 22 квітня – 606 людей, у тому числі 106 дітей.

Теги: #донеччина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 26.04.2026
Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

Генштаб СЗУ повідомив про удари по ворожих РЛС та ЗРК на ТОТ Донецької області

08:13 26.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

07:52 26.04.2026
Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

19:51 25.04.2026
Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

18:50 25.04.2026
Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

17:54 25.04.2026
Сім цивільних дістали поранень на Херсонщині впродовж дня через атаки російських дронів – прокуратура

Сім цивільних дістали поранень на Херсонщині впродовж дня через атаки російських дронів – прокуратура

09:24 25.04.2026
Одна людина загинула, ще семеро постраждали через обстріли Харківщини протягом доби

Одна людина загинула, ще семеро постраждали через обстріли Харківщини протягом доби

08:56 25.04.2026
ОВА: Через нічну атаку на Миколаївщині пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено 6 населених пунктів

ОВА: Через нічну атаку на Миколаївщині пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено 6 населених пунктів

09:47 24.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

08:57 24.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

ОСТАННЄ

Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

СБС завдали удару по Ярославському НПЗ, найбільшому на півночі РФ

Перетинів кордону України на виїзд за два тижні після Великодня було більше перетинів на в'їзд на 64 тис.

Вінниця на кілька годин залишилася майже без води через проблеми з енергопостачанням – облводоканал

Один з поранених під час удару РФ по Дніпру 25 квітня помер, жертв вже 9 – обладміністрація

США перехопили судно тіньового флоту РФ "Sevan" в Аравійському морі – Центком

Частково знеструмлено один з районів Херсона – МВА

Ворог атакував Житомирщину, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

Четверо постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

