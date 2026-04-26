Один з поранених під час удару РФ по Дніпру 25 квітня помер, жертв вже 9 – обладміністрація

Кількість загиблих внаслідок російського удару по місту Дніпро 25 квітня зросла до дев’яти через смерть одного з постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У лікарні помер 24-річний чоловік, поранений під час вечірньої атаки росіян на Дніпро. Протягом доби ворожі удари по місту обірвали 9 життів. Співчуття рідним загиблих", – написав Ганжа в Телеграм у неділю.

За його словами, постраждалих 61, 31 поранений досі в лікарні, у тому числі троє дітей. Шестеро пацієнтів у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих та 49 постраждалих, у тому числі п’ятьох дітей внаслідок удару. Окупанти завдали удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі.

Ввечері того ж дня росіяни знову нанесли удар по обласному центру, пошкоджено підприємство, відомо про десятьох поранених, вісім яких були ушпиталені, четверо у важкому стані.