США перехопили судно тіньового флоту РФ "Sevan" в Аравійському морі – Центком

Фото: https://x.com/CENTCOM/

США перехопили судно російського тіньового флоту "Sevan" в Аравійському морі, повідомляє Центральне командування США.

"Севан був перехоплений в Аравійському морі гелікоптером ВМС США з ракетного есмінця USS Pinckney (DDG 91), і торговельне судно наразі виконує вказівки військових США щодо повернення до Ірану під ескортом", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Як повідомляється, вчора теплохід "Севан" був серед 19 суден "тіньового флоту", на які було накладено санкції Міністерства фінансів США за діяльність, пов’язану з транспортуванням іранських енергетичних, нафтогазових продуктів, включаючи пропан і бутан, на суму мільярди доларів на іноземні ринки.

"Збройні сили США продовжують виконувати санкції США та повністю впроваджувати блокаду суден, що входять до іранських портів або виходять з них. З початку блокади було перенаправлено 37 суден", – наголосили в Центкомі США.