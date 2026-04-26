Ворог атакував Житомирщину, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

Російські війська атакували Житомирську область, виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Вночі ворог знов атакував Житомирщину. через падіння уламків виникла пожежа на одному з об’єктів інфраструктури", – написав він у Телеграм.

Бунечко зазначив, що Сили протиповітряної оборони над територією області знищили декілька цілей.

Тим часом завдяки професійним діям рятувальників ДСНС пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Тривають відновлювальні роботи та відповідні слідчі дії, додав Бунечко.