Інтерфакс-Україна
09:25 26.04.2026

Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Світ не повинен допустити продовження російського ядерного тероризму та має змусити РФ припинити атаки, що створюють загрозу техногенної аварії, заявив президент України Володимир Зеленський у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи.

"40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин. Сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії", – написав він у Телеграм.

Зеленський нагадав, що для стримування радіації над зруйнованим реактором побудували саркофаг, а згодом більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф.

"Саме ці дві споруди є тим, що захищає від викидів радіації та забруднень. Їх утримання та захист – в інтересах кожного", – наголосив президент.

Водночас, за його словами, Росія своєю війною знову ставить світ на межу техногенної аварії: російсько-іранські "шахеди" постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту.

"Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався, і найкращий спосіб – це змусити Росію припинити свої божевільні атаки", – заявив Зеленський.

Президент також ушанував пам’ять усіх, хто віддав життя, ліквідовуючи наслідки Чорнобильської катастрофи.

Теги: #чаес #ядерна_безпека #зеленський

17:09 25.04.2026
Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

12:55 25.04.2026
Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

11:44 25.04.2026
Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

11:20 25.04.2026
Зеленський про зустріч з Алієвим: Важливі перемовини. Взаємна повага та співпраця

11:01 25.04.2026
Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

10:39 25.04.2026
Зеленський прибув до Азербайджану – прессекретар

18:16 24.04.2026
Зеленський домовився зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії про безпекову, енергетичну та продовольчу співпрацю

16:42 24.04.2026
ЄБРР анонсував підписання 26 квітня нової угоди для підготовки відновлення пошкодженого НБК на ЧАЕС

16:21 24.04.2026
Мешканці Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримали від Києва матдопомогу

14:18 24.04.2026
Зеленський прибув до Саудівської Аравії

