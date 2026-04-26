Зеленський про роковини Чорнобиля: Світ має змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці
Світ не повинен допустити продовження російського ядерного тероризму та має змусити РФ припинити атаки, що створюють загрозу техногенної аварії, заявив президент України Володимир Зеленський у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи.
"40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин. Сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії", – написав він у Телеграм.
Зеленський нагадав, що для стримування радіації над зруйнованим реактором побудували саркофаг, а згодом більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф.
"Саме ці дві споруди є тим, що захищає від викидів радіації та забруднень. Їх утримання та захист – в інтересах кожного", – наголосив президент.
Водночас, за його словами, Росія своєю війною знову ставить світ на межу техногенної аварії: російсько-іранські "шахеди" постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту.
"Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався, і найкращий спосіб – це змусити Росію припинити свої божевільні атаки", – заявив Зеленський.
Президент також ушанував пам’ять усіх, хто віддав життя, ліквідовуючи наслідки Чорнобильської катастрофи.