Інтерфакс-Україна
Події
09:17 26.04.2026

Четверо постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом минулої доби війська РФ завдали ударів КАБами та БпЛА різних типів по 18 населених пунктах Харківської області, 4 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Богодухів постраждав 56-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 75-річна жінка; у с. Руська Лозова Дергачівської громади зазнали травм 37-річний чоловік і 32-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харківщина #атаки_рф

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА