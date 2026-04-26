Четверо постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Протягом минулої доби війська РФ завдали ударів КАБами та БпЛА різних типів по 18 населених пунктах Харківської області, 4 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Богодухів постраждав 56-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 75-річна жінка; у с. Руська Лозова Дергачівської громади зазнали травм 37-річний чоловік і 32-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.