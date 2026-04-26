Інтерфакс-Україна
Події
08:57 26.04.2026

Ворог атакував БпЛА Чернігів, пошкоджено багатоповерхівку

1 хв читати
Фото: https://t.me/bryzynskyi

Російські окупанти вранці атакували Чернігів ударними безпілотниками, один з яких вибухнув поруч із багатоповерховим будинком, пошкодивши вікна, повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Унаслідок вибуху пошкоджені та вибиті вікна. Інформації про постраждалих не надходило", – написав він у Телеграм.

За словами Бражинського, вранці 26 квітня Чернігів опинився під атакою російських ударних безпілотників. Унаслідок падіння ворожих дронів виникли пожежі в приватних будинках, наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Після цього він повідомив, що один шахед вибухнув біля багатоповерхового будинку.

 

Теги: #чернігів #атака

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА