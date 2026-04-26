08:50 26.04.2026

Мельник в ООН: Росія має негайно повернути ЗАЕС Україні та забезпечити її безпеку відповідно до стандартів МАГАТЕ

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія має негайно повернути Запорізька атомну станцію Україні та забезпечити її безпеку відповідно до стандартів МАГАТЕ.

"Цей ядерний шантаж має закінчитися. Росія повинна негайно та беззастережно повернути станцію Україні та забезпечити її безпеку відповідно до стандартів МАГАТЕ. Держави-члени ООН повинні перестати відводити погляд і нарешті запровадити скоординовані санкції проти російської ядерної енергетичної галузі", – сказав він у зверненні.

Мельник наголосив, що свого часу Росія захопила ще один ядерний об'єкт – це Чорнобильський майданчик.

"Вперше в історії одна країна незаконно окупувала діючу атомну електростанцію, використовуючи збройну силу. 1 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі, яка донині залишається під окупацією як заручник, тероризуючи не лише Україну, а й усю міжнародну спільноту". – нагадав Мельник.

За його словами, Росія має нарешті забратися з окупованої ЗАЕС. Він закликав міжнародну спільноту нарешті запровадити жорсткі санкції проти російської атомної промисловості.

"Це був би урок, винесений з Чорнобильської катастрофи", – вважає Мельник.

 

Теги: #оон #чорнобиль #мельник

