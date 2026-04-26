Інтерфакс-Україна
08:30 26.04.2026

Унаслідок атаки ворожих БпЛА порту в Одесі пошкоджено іноземне цивільне судно – Кулеба

Унаслідок атаки ворожих БпЛА порту в Одесі пошкоджено іноземне цивільне судно – Кулеба
Російські війська вкотре атакують портову інфраструктуру Одеської області, зафіксовано пошкодження, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти портової та логістичної інфраструктури, складські приміщення, технічне обладнання, резервуари для зберігання вантажів, адміністративні будівлі, а також вантажний транспорт", – написав він у Телеграм.

Кулеба також розповів, що зафіксовано пошкодження цивільного судна під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням. Серед членів екіпажу, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці працюють пожежні підрозділи та всі відповідальні служби.

"Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує роботу економіки, експорт та продовольчу безпеку світу", – наголосив Кулеба.

У свою чергу, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що ворог завдав удару безпілотниками. Також постраждала цивільна інфраструктура та є постраждала людина.

За словами Кіпера, в житловому секторі вибито вікна у п'ятиповерховому будинку, пошкоджено легковий автомобіль. Пошкоджень також зазнав об'єкт промислової інфрастуктури.

 

 

