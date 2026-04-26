Трамп заявив про затримання стрілка та оприлюднив фото

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Правоохоронці затримали стрілка, який влаштував стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, у якій брав участь президент США Дональд Трамп.

"Чудовий вечір у Вашингтоні. Секретна служба та правоохоронні органи виконали фантастичну роботу. Вони діяли швидко та сміливо. Стрілка затримано…", – написав він у Truth Social.

Трамп зазначив, що "ми повністю будемо керуватися правоохоронними органами". За його словами, незабаром ухвалять рішення щодо зловмисника.

"Незважаючи на це рішення, вечір буде дуже відрізнятися від запланованого, і нам просто доведеться повторити це знову", – додав американський лідер.

Як повідомлялося, президента США Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері з журналістами після того, як у будівлі пролунали звуки пострілів.