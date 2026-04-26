Інтерфакс-Україна
Події
08:13 26.04.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію сім людей дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Бургунка, Веселе, Вільне, Гаврилівка, Дар'ївка, Дудчани, Загорянівка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Комишани, Краснопільське, Львове, Любимівка, Михайлівка, Микільське, Молодіжне, Монастирське, Наддніпрянське, Нововоронцовка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Трифонівка, Урожайне, Хрещенівка, Червоне, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили складське приміщення, фермерське господарство, автозаправну станцію, стільникову вежу, вантажівку та приватні автомобілі.

07:52 26.04.2026
Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

19:51 25.04.2026
Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

18:50 25.04.2026
Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

17:54 25.04.2026
Сім цивільних дістали поранень на Херсонщині впродовж дня через атаки російських дронів – прокуратура

09:24 25.04.2026
Одна людина загинула, ще семеро постраждали через обстріли Харківщини протягом доби

08:56 25.04.2026
ОВА: Через нічну атаку на Миколаївщині пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено 6 населених пунктів

09:47 24.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

08:57 24.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

08:01 24.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 40 населених пунктів Запорізької області, одна жертва і постраждала

09:18 23.04.2026
Одна людина загинула, ще 4 постраждали через обстріли Харківської області

