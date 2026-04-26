Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію сім людей дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Бургунка, Веселе, Вільне, Гаврилівка, Дар'ївка, Дудчани, Загорянівка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Комишани, Краснопільське, Львове, Любимівка, Михайлівка, Микільське, Молодіжне, Монастирське, Наддніпрянське, Нововоронцовка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Трифонівка, Урожайне, Хрещенівка, Червоне, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили складське приміщення, фермерське господарство, автозаправну станцію, стільникову вежу, вантажівку та приватні автомобілі.