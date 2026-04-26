Окупанти за добу втратили 960 осіб та 160 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 960 окупантів, 76 артсистем, п'ять бронемашин, 2229 БПЛА, а також 160 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 325 650 (+960) осіб, танків – 11 892 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 463 (+5) од, артилерійських систем – 40 711 (+76) од, РСЗВ – 1 753 (+0) од, засоби ППО – 1 354 (+1) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229) од, крилаті ракети – 4 579 (+30) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 91 582 (+160) од, спеціальна техніка – 4 136 (+0) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.