Інтерфакс-Україна
Події
08:10 26.04.2026

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 160 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 160 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 960 окупантів, 76 артсистем, п'ять бронемашин, 2229 БПЛА, а також 160 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 325 650 (+960) осіб, танків – 11 892 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 463 (+5) од, артилерійських систем – 40 711 (+76) од, РСЗВ – 1 753 (+0) од, засоби ППО – 1 354 (+1) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229) од, крилаті ракети – 4 579 (+30) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 91 582 (+160) од, спеціальна техніка – 4 136 (+0) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:17 26.04.2026
На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

08:37 25.04.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 168 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 168 од. спецтехніки – Генштаб

03:01 25.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 204 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 204 ворожі атаки – Генштаб

08:03 24.04.2026
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

04:29 24.04.2026
На фронті відбулось 144 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 144 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

07:55 23.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

02:35 23.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 127 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 127 ворожих атак – Генштаб

07:27 22.04.2026
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

00:45 22.04.2026
На фронті за добу відбулось 194 боєзіткнення, найгарячіше на покровському та костянтинівському напрямках – Генштаб

На фронті за добу відбулось 194 боєзіткнення, найгарячіше на покровському та костянтинівському напрямках – Генштаб

07:30 21.04.2026
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

ОСТАННЄ

Трамп заявив про затримання стрілка та оприлюднив фото

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

ППО ліквідувала 124 зі 144 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 19 дронів на 11 локаціях – Повітряні сили

Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і чотири постраждалі

26 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати у квартирі загинула жінка, двоє чоловіків поранені

Трампа терміново евакуювали після стрілянини у Вашингтоні

Посольство України заявило про агресію проти людей з українськими прапорами під час святкувань в Італії

Принц Гаррі поділився враженнями від візиту до Києва і відзначив лідерство України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА