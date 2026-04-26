Події
08:06 26.04.2026

ППО ліквідувала 124 зі 144 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 19 дронів на 11 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони ліквідували 124 зі 144 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання 19 дронів на 11 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 26 квітня (з 18:00 25 квітня) противник атакував 144 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

 

15:48 25.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади, пункти управління та живу силу противника

08:52 25.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1292 ворожі цілі

08:25 25.04.2026
ПС ЗСУ: В ніч проти суботи збито/подавлено 30 ракет та 580 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА

20:14 24.04.2026
Загроза від "шахедів" нейтралізована на 70%, до кінця року може бути 90% – командир роти СБС

08:11 24.04.2026
ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

19:14 23.04.2026
Федоров: Україна першою системно впроваджує дистанційне керування дронами-перехоплювачами на великих відстанях

14:31 23.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

14:04 23.04.2026
Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

13:40 23.04.2026
Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

08:48 23.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

ОСТАННЄ

Трамп заявив про затримання стрілка та оприлюднив фото

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 160 од. спецтехніки – Генштаб

Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і чотири постраждалі

26 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати у квартирі загинула жінка, двоє чоловіків поранені

Трампа терміново евакуювали після стрілянини у Вашингтоні

Посольство України заявило про агресію проти людей з українськими прапорами під час святкувань в Італії

Принц Гаррі поділився враженнями від візиту до Києва і відзначив лідерство України

