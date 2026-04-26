Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

Російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула одна людина та ще четверо постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Загинула людина. Ще четверо постраждали. Ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм.

За словами Ганжи, в Дніпрі рятувальники приборкали пожежу, яка виникла через удар по об'єкту інфраструктури.

У Нікопольському районі противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені приватні оселі та авто. Загинула людина.

На Синельниківщині росіяни вдарили по Петропавлівській і Дубовиківській громадах. Зайнявся магазин. Пошкоджені приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.

У Кривому Розі та Лозуватській громаді виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю знову атакували Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.