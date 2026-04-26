Інтерфакс-Україна
Події
07:29 26.04.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і чотири постраждалі

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 50 населеним пунктам Запорізької області, дві жертви і чотири постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 788 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Зарічному, Лісному, Таврійському, Різдвянці, Самійлівці, Запорожцю, Воздвижівці, Копанях, Верхній Терсі, Чарівному, Гуляйпільському, Широкому, Рівному, Гіркому та Новоселівці.

Також 524 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новоолександрівку, Новотаврійське, Юрківку, Новояковлівку, Степне, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук'янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку, Святопетрівку, Цвіткове, Солодке, Микільське, Прилуки, Червону Криницю та Малинівку.

Між тим, зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Балабиному, Магдалинівці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Новоселівці, Копанях, Гіркому.

Також 237 артударів прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук'янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Варварівці, Староукраїнці, Гуляйпільському, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Копанях та Новоселівці.

Крім того, надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріл

