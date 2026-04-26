26 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 квітня, 40 років тому, сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС.

У світі відзначають Всесвітній день інтелектуальної власності, Міжнародний день пам'яті катастрофи на Чорнобильській АЕС, Міжнародний день фламінго.

Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Василія, єпископа Амасійського.

День чорнобильської трагедії

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 29.03.1990 р. № 8985-ХІ

Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу

Проголошений 8 грудня 2016 року резолюцією A/RES/71/125 Генеральної Асамблеї ООН. Зазначений день пам’яті відзначається щорічно 26 квітня, з 2017 року.

Аварія на ЧАЕС, яка сталася о 1:23 ночі 26 квітня 1986 року на Чорнобильському реакторі №4, – найбільша техногенна катастрофа за всю історію ядерної енергетики у світі.

Тієї ночі на Чорнобильській АЕС прогримів вибух і сталася пожежа, що не припинялася протягом 10 днів. Тоді загинуло близько 50 співробітників станції і постраждали сотні рятувальників. Реактор був повністю зруйнований, а радіоактивний викид у повітря у 300 разів перевищував атомне бомбардування японського міста Хіросіма.

Населення Прип'яті, яке в 1986 році становило 45 тисяч осіб, повністю евакуювали протягом перших трьох днів після вибуху. Радіоактивного ураження зазнали приблизно 600 000 осіб, насамперед, ліквідатори катастрофи.

Навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.

У 1993 році Міжнародне агентство з атомної енергії серед причин аварії на Чорнобильській атомній електростанції вказало на неправильно спроектований проект реактора і тому його використання було небезпечним. Про це персонал не був проінформований, тому й припустився ряду помилок і ненавмисно порушив існуючі інструкції.

Після найбільшої в світі ядерної катастрофи електростанція продовжувала працювати через гостру нестачу електроенергії в Україні. Остаточна зупинка електростанції сталася тільки у 2000 році.

Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф

Відзначається щорічно відповідно до рішення, прийнятого в грудні 2003 р. Генеральною Асамблеєю ООН

Міжнародний день інтелектуальної власності

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), ухваленого у вересні 2000 р.

Святкування цього дня сприяє зростанню інформованості громадян про те, як патенти, авторське право, товарні знаки і промислові зразки впливають на повсякденне життя. Також мета цього дня - роз'яснити, як охорона прав інтелектуальної власності сприяє розвитку творчої та інноваційної діяльності та підвищити повагу до інтелектуальної власності.

Всесвітній день поріднених міст

Відзначається щорічно в останню неділю квітня, відповідно до рішення Всесвітньої федерації поріднених міст (ВФПМ).

Рух міст-побратимів стихійно виник у роки Другої світової війни. Після війни, 1957 року, у Франції на спеціальному засновницькому конгресі було створено Всесвітню федерацію поріднених міст. Головною метою цього руху проголошувалося налагодження дружніх зв’язків незалежно від розходжень суспільно-політичних систем. А 1963 року було ухвалено кожну останню неділю квітня відзначати як Всесвітній день поріднених міст.

Всесвітня федерація поріднених міст сьогодні нараховує понад 3,5 тисячі досить великих населених пунктів, які є її членами.

Міжнародний день фламінго

26 квітня щороку відзначається Міжнародний день фламінго — це глобальна ініціатива, яка покликана звернути увагу на збереження фламінго, їхнього середовища існування та важливості водно-болотних угідь для всієї планети.

Народилися в цей день:

190 років від дня народження Марії Кречунєк (Чукутихи) (1836-1936), української (гуцульської) співачки, виконавиці народних пісень, які часто складала сама;

180 років від дня народження Івана Григоровича Верхратського (1846-1919), українського філолога, письменника, природознавця, громадського діяча, педагога, засновника української наукової природничої термінології. Дату народження подано за ЕСУ, ЕІУ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 24.04.1846 р.;

120 років від дня народження Антоніни Федорівни Прихотько (1906-1995), українського вченого-фізика;

70 років від дня народження Ірини Павлівни Голець (1956), української скульпторки, графіка, художниці театру.

Ще цього дня:

1945 - Україна увійшла до складу ООН як член-засновник;

1989 - Під час мітингу пам'яті жертв Чорнобиля у Львові вперше замайоріли синьо-жовті прапори;

1991 - Верховна Рада РФ прийняла закон "Про реабілітацію репресованих народів", в якому передбачалась територіальна реабілітація;

2001 - ВОІВ встановила Всесвітній день інтелектуальної власності

Церковне свято

Святий Василій Амасійський був єпископом Амасьї, столиці Понту і брав участь у Анкирському Соборі 314 року та Новокесарійському Соборі 320 року. За наказом імператора Ліцинія вірного Божого слугу ув'язнили.

На домагання принести жертву поганським божкам Василій виголосив сильну промову на захист християнства. За наказом імператора йому відрубали голову, а потім разом із тілом кинули у море. Знайшли святі мощі, які мали приємний запах, поблизу Синопії. Бог чудесним способом знову злучив голову з тілом, тільки залишився на шиї слід від меча. Мощі св. Василія перевезли до Амасьї і поклали в збудованій ним церкві.

Іменини:

Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан.

З прикмет цього дня:

Якщо цей день теплий і сонячний – бути хорошому врожаю; ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання; зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів; зоряна ніч – до врожайного року.

