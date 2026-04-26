Інтерфакс-Україна
Події
06:38 26.04.2026

У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати у квартирі загинула жінка, двоє чоловіків поранені

1 хв читати

У багатоквартирному будинку в Запоріжжі в одній із квартир вибухнула граната, внаслідок чого загинула жінка, двоє чоловіків зазнали уламкових поранень, повідомила пресслужба патрульної поліції Запорізької області.

Як зазначається, днями патрульні отримали повідомлення про вибух в одній із квартир Космічного району. Екіпаж негайно вирушив на місце. Згодом в помешканні інспектори виявили двох чоловіків з уламковими пораненнями.

"Патрульні одразу розпочали надання домедичної допомоги: наклали турнікети, зупинили кровотечу, застосували тиснучі пов'язки. Завдяки злагодженим і професійним діям вдалося стабілізувати стан постраждалих до приїзду медиків. Надалі їх ушпиталили. На жаль, унаслідок вибуху загинула жінка", – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що до помешкання зайшов сусід із гранатою, після чого стався вибух.

Усі обставини події встановлюють слідчі.

Джерело: https://t.me/patrolpolice_ua/11936

Теги: #запоріжжя #граната #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 24.04.2026
У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

13:31 24.04.2026
В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

22:50 22.04.2026
Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

20:15 22.04.2026
На Сумщині загинув мешканець Великописарівської громади внаслідок атаки РФ – ОВА

08:06 22.04.2026
Ворог атакував БпЛА залізницю в Запоріжжі, загинув помічник машиніста – Кулеба

05:36 22.04.2026
Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок атаки РФ на Запорізьку область

11:02 21.04.2026
П'ятьох поліцейських поранено при затриманні правопорушника з гранатою на Дніпропетровщині

12:38 20.04.2026
В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація

12:25 20.04.2026
Окупанти атакували Запоріжжя, повідомляється про чотирьох постраждалих

10:33 20.04.2026
В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА