У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати у квартирі загинула жінка, двоє чоловіків поранені

У багатоквартирному будинку в Запоріжжі в одній із квартир вибухнула граната, внаслідок чого загинула жінка, двоє чоловіків зазнали уламкових поранень, повідомила пресслужба патрульної поліції Запорізької області.

Як зазначається, днями патрульні отримали повідомлення про вибух в одній із квартир Космічного району. Екіпаж негайно вирушив на місце. Згодом в помешканні інспектори виявили двох чоловіків з уламковими пораненнями.

"Патрульні одразу розпочали надання домедичної допомоги: наклали турнікети, зупинили кровотечу, застосували тиснучі пов'язки. Завдяки злагодженим і професійним діям вдалося стабілізувати стан постраждалих до приїзду медиків. Надалі їх ушпиталили. На жаль, унаслідок вибуху загинула жінка", – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що до помешкання зайшов сусід із гранатою, після чого стався вибух.

Усі обставини події встановлюють слідчі.

Джерело: https://t.me/patrolpolice_ua/11936