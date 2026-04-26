Трампа терміново евакуювали після стрілянини у Вашингтоні

Президента США Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері з журналістами після того, як у будівлі пролунали звуки пострілів.

"Правоохоронні органи просять нас негайно залишити приміщення, відповідно до протоколу, що ми й зробимо. Я дам прес-конференцію через 30 хвилин у кімнаті для брифінгів для преси Білого дому", – написав він у Truth Social.

Трамп додав, що перша леді, а також віцепрезидент і всі члени Кабінету міністрів у відмінному стані.

"Ми поговоримо з вами через півгодини. Я поговорив з усіма представниками, відповідальними за захід, і ми перенесемо його протягом 30 днів", – пообіцяв Трамп.

За даними пресслужби Білого дому, після звуків стрілянини співробітники Секретної служби США евакуювали президента США зі сцени.

Інцидент стався під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі Washington Hill у Вашингтоні.

Джерела: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116468441221231506

https://www.forth.news/whpool/CaRTkiq2Ctj6dXeJbPrag