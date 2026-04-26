Посольство України заявило про агресію проти людей з українськими прапорами під час святкувань в Італії

Посольство України в Італії заявило про випадки агресії та дискримінації щодо людей з українськими прапорами під час святкувань 25 квітня в Італії, які, за даними італійських ЗМІ, сталися під час ходи з нагоди Дня визволення, зокрема в Римі, де фіксували напади, зривання прапорів і втручання поліції.

"Випадки агресії та дискримінації щодо людей, які тримають українські прапори під час сьогоднішніх святкувань, є абсолютно неприйнятними. Сьогодні український прапор символізує боротьбу за свободу, незалежність, демократію та людське життя проти жорстокої війни Росії, найбільшої війни з часів Другої світової війни", – йдеться в повідомленні.

У посольстві висловили вдячність італійському уряду та всім італійцям, які підтримують Україну та український народ у їхній боротьбі за життя та майбутнє.

"Насильство щодо тих, хто виступає проти щоденних убивств невинних людей, депортації дітей та спроб Росії знищити незалежну державу та її народ, викликає глибоке обурення та повне нерозуміння. Це не повинно повторитися", – підкреслили в дипвідомстві.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що під час святкувань Дня визволення 25 квітня в Римі сталися напади на учасників з українськими прапорами, через що знадобилося втручання поліції й медиків.

Джерело: https://x.com/UKRinIT/status/2048080496203092168