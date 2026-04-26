Принц Гаррі поділився враженнями від візиту до Києва і відзначив лідерство України

Принц Гаррі після візиту до Києва та участі у Київському безпековому форумі заявив, що Україна є "глобальним інноватором" і демонструє лідерство в режимі реального часу в умовах війни, повідомляє сайт КБФ.

"Принц Гаррі назвав Україну "глобальним інноватором". Він вважає, що Україна не тільки захищається, а й "адаптується та впроваджує інновації в режимі реального часу", і те, що робить Україна сьогодні – це не просто опір, а справжнє світове лідерство", – йдеться в тексті.

Принц Гаррі підкреслив, що Україна наразі змінює глобальне розуміння підтримки ветеранів, а український досвід увійде в підручники для інших націй.

У своїй статті, оприлюдненій на офіційному ресурсі Sussex.com, герцог наголосив, що боротьба в Україні не є ізольованою – це битва за цілісність демократичних систем у всьому світі.

Особливий акцент у дописі – на "невидимих ранах" війни. Герцог Сассекський закликав світ будувати системи допомоги навколо реального людського досвіду, а не сухих політичних рамок.

"Війна ведеться не лише на полі бою. Вона ведеться в голові", – написав він, закликаючи до довгострокової психологічної підтримки ветеранів та їхніх родин.

Принц Гаррі підсумував, що присутність на Форумі та спілкування з українцями дає відповідь на питання, чи є "світло попереду". На його переконання, саме голоси українських ветеранів та їхня стійкість формують майбутнє, за яким піде весь світ.

Джерело: https://ksf.openukraine.org/categories/news/ce-liderstvo-v-rezhimi-realnogo-chasu-princ-garri-na-svoyemu-oficijnomu-sajti-podilivsya-vrazhennyami-vid-vizitu-do-kiyeva?slug=news&pageNumber=3