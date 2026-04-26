Інтерфакс-Україна
01:33 26.04.2026

Ворог атакував Нікопольщину дронами, поранено шестеро людей, серед них жінка та її двоє дітей

У суботу, 25 квітня, російські війська здійснили атаку на Нікопольщину Дніпропетровської області, повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що близько 12-ї години дня армія РФ поцілила по приватній оселі на береговій лінії Нікополя – внаслідок атаки тяжкі поранення отримала 62-річна жінка.

"Після опівдня окупанти вдарили дронами по цивільних авто у селі Червоногригорівської громади, а після 17-ї години завдали кількох ударів по автівках у місті Марганець. Внаслідок атак ворожих безпілотників постраждали п'ятеро людей, серед них 31-річна жінка та її двоє дітей – однорічна дівчинка і чотирирічний хлопчик", – йдеться у повідомленні.

Вказується, що всім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/64822

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #атака

