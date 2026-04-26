Інтерфакс-Україна
Події
00:17 26.04.2026

На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 125 раз атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на гуляйпільському та покровському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 48 ракет, здійснив 44 авіаційні удари, скинув 132 керовані авіабомби. Крім того, залучив 5863 дрони-камікадзе та здійснив 2246 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог тричі атакував позиції Сил оборони, здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, два з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім того, завдав п'яти авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб.

На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка та Зибине.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили три ворожі штурми в районах населених пунктів Петропавлівка, Радьківка, Куп'янськ та Кучерівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На лиманському напрямку українські військові зупинили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Діброва, Лиман, Новий Мир, Ставки та Середнє. Наразі триває одне боєзіткнення з противником.

На слов'янському напрямку українські військові відбили дві штурмові дії окупантів у районах Озерного та Ямполя.

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

На покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Білицьке, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 32 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, пошкоджено 11 гармат, дев'ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки. Знищено або подавлено 230 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Злагода. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Розівка.

На гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів у районах населених пунктів Староукраїнка, Гуляйполе, Зелене, Святопетрівка, Гуляйпільське та Чарівне, а також у напрямку населених пунктів Копані та Новоселівка. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Широке, Гірке, Самійлівка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоселівка.

На оріхівському напрямку авіаційних ударів зазнали околиці населених пунктів Зарічне та Запорожець.

На придніпровському напрямку ворог провів чотири марні штурмові дії в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid028RH9fj8An3KrfTKC2X44PnAF2GG3TdM8LLoWhp5dkzxW2z1oYPp5mh9aUXscxfiEl

