Інтерфакс-Україна
Події
23:50 25.04.2026

Ворог завдав удару дронами по цивільним на Сумщині, двоє загиблих

Російські війська здійснили удару дронами в суботу по цивільним в Сумській області, двоє загиблих, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"На жаль, внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних мешканців Сумщини", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, це 48-річний та 72-річний чоловіки.

Він зазначив, що ворог завдав удару по цивільним на території Білопільської громади поблизу одного з населених пунктів, менш ніж за 5 км від державного кордону з РФ.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2131

Теги: #сумська #дрон #жертви

