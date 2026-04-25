Ворог завдав удару дронами по цивільним на Сумщині, двоє загиблих

Російські війська здійснили удару дронами в суботу по цивільним в Сумській області, двоє загиблих, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"На жаль, внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних мешканців Сумщини", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, це 48-річний та 72-річний чоловіки.

Він зазначив, що ворог завдав удару по цивільним на території Білопільської громади поблизу одного з населених пунктів, менш ніж за 5 км від державного кордону з РФ.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2131