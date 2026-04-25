Інтерфакс-Україна
23:21 25.04.2026

Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

Атаки Росії на цивільну ядерну інфраструктуру в Україні та ядерний шантаж ставлять під загрозу мільйони людей, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Вітаємо рішучу заяву Високого представника/Віце-президентки @kajakallas та @EU_Commission з нагоди 40-річчя Чорнобильської катастрофи. Сьогодні урок очевидний: ядерна безпека ніколи не повинна бути мішенню. Атаки Росії на цивільну ядерну інфраструктуру в Україні та ядерний шантаж ставлять під загрозу мільйони людей", – написав він у соцмережі Х в ніч на неділю.

Сибіга подякував ЄС за непохитну підтримку ядерної безпеки та за його чіткий заклик до Росії припинити напади та припинити незаконну окупацію Запорізької атомної електростанції.

"Разом ми повинні підтримувати ядерну безпеку та притягнути Росію до відповідальності", – резюмував Сибіга.

Як повідомлялося, Високий представник Європейського союзу Кая Каллас напередодні 40-річчя Чорнобильської катастрофи виступила із заявою, закликавши Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об'єкти в Україні та попередивши, що Москва буде нести відповідальність за загрозу громадській безпеці та повинна компенсувати вже завдану шкоду.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2048131342366622138

Теги: #рф #сибіга #атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА