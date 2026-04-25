У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

У Славутичі на Київщині відкрили нове соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб, створене в реконструйованому корпусі колишньої лікарні, де зможуть проживати понад 100 людей, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Йдеться про реконструкцію колишнього інфекційного корпусу лікарні, який понад 20 років не використовувався. Сьогодні це повноцінний житловий простір: 34 облаштовані квартири загальною площею майже 2000 кв.м, зокрема кілька повністю адаптовані для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Тут зможуть проживати понад 100 людей", – написав він у Телеграм.

Калашник додав, що паралельно в місті реалізується ще один важливий проєкт – реконструкція приміщення колишнього дитячого садка, де буде створено 54 квартири для ВПО, із яких 7 – інклюзивні, що загалом забезпечить майже 350 людей помешканням.

За його словами, такий підхід дозволяє швидше і ефективніше створювати житло, зокрема, не будувати з нуля, а дати нове життя об'єктам, які роками не використовувалися.

Калашник додав, що наразі в області обліковано близько 240 тисяч внутрішньо переміщених осіб. "І наше завдання – не лише забезпечити тимчасове розміщення, а створити гідні умови для життя, інтеграції та розвитку", – підсумував він.

