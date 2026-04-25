Інтерфакс-Україна
Події
22:44 25.04.2026

У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

1 хв читати

У Славутичі на Київщині відкрили нове соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб, створене в реконструйованому корпусі колишньої лікарні, де зможуть проживати понад 100 людей, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Йдеться про реконструкцію колишнього інфекційного корпусу лікарні, який понад 20 років не використовувався. Сьогодні це повноцінний житловий простір: 34 облаштовані квартири загальною площею майже 2000 кв.м, зокрема кілька повністю адаптовані для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Тут зможуть проживати понад 100 людей", – написав він у Телеграм.

Калашник додав, що паралельно в місті реалізується ще один важливий проєкт – реконструкція приміщення колишнього дитячого садка, де буде створено 54 квартири для ВПО, із яких 7 – інклюзивні, що загалом забезпечить майже 350 людей помешканням.

За його словами, такий підхід дозволяє швидше і ефективніше створювати житло, зокрема, не будувати з нуля, а дати нове життя об'єктам, які роками не використовувалися.

Калашник додав, що наразі в області обліковано близько 240 тисяч внутрішньо переміщених осіб. "І наше завдання – не лише забезпечити тимчасове розміщення, а створити гідні умови для життя, інтеграції та розвитку", – підсумував він.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/9829

Теги: #впо #соцжитло #київська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 24.04.2026
Експерти обговорили внутрішню мобільність та інтеграцію ВПО як фактор відновлення економіки

08:44 20.04.2026
На Київщині через атаку дронів РФ пошкоджено два будинки, постраждала одна людина

19:18 18.04.2026
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

14:46 16.04.2026
"Укрзалізниця" та Ощадбанк запустили іпотеку для залізничників-ВПО

08:31 15.04.2026
На Київщині внаслідок атак ворожих дронів зафіксовано пошкодження підприємства та приватних домоволодінь

13:51 10.04.2026
Держмолодьжитло отримав від МОМ транш EUR7,5 млн, розпочав 25-й етап відбору за програмою "Житло для ВПО"

17:39 09.04.2026
“Перехід”: у Києві переселенці вперше розкажуть свої історії зі сцени

11:27 09.04.2026
Перші родини ВПО отримали квартири у модульному містечку від УЧХ на Сумщині

16:48 08.04.2026
Лише 16% місцевих програм підтримки ВПО мають чіткі та вимірювані показники – завідувач Лабораторії протидії дезінформації КНЕУ

05:43 04.04.2026
ОВА: у Київській області на підтримку ветеранів в 2026 році передбачено понад 209 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА