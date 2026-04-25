22:23 25.04.2026

Порошенко: маємо зберегти державу і зупинити популізм

Порошенко: маємо зберегти державу і зупинити популізм
Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко виступив на молодіжному форумі Youth Vision 2026, організованому за підтримки Фонду Конрада Аденауера та Фонду Порошенка, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

У заході, присвяченому 10-й річниці створення ВГО "Солідарна Молодь", взяла участь молодь з різних регіонів України, а також почесні гості – депутатка Європарламенту, голова YEPP Софія Кірхер, голова IYDU Ева Догалова та голова EDS Франческо Сісмондіні.

"Це поле для єднання, для дискусій та нетворкінгу створила наша "Солідарна Молодь" на чолі з Дінарою Габібуллаєвою. Ми були щиро вражені, коли кількість заявок перевищила 500 замість запланованих 200", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що однією з найбільших загроз для майбутнього країни є популізм. "Популізм – це тоді, коли немає складних, а є тільки прості рішення. Це дуже небезпечно. Бо насправді нам доведеться дуже важко працювати", – сказав політик, закликавши молодь протидіяти цьому явищу.

Політик підкреслив, що першочерговим завданням є перемога у війні та збереження держави. "Які завдання сьогодні стоять перед нашою командою, так само, як і перед державою? Зберегти людей і перемогти. Друге – зберегти державу і перемогти. І третє – привести Україну в Євросоюз", – заявив він.

За його словами, інтеграція до ЄС потребує дотримання критеріїв верховенства права, незалежності судів, демократії та свободи слова. "Не буває демократії, коли опозицію забороняють у парламентській дипломатії", – додав лідер партії.

Петро та Марина Порошенко також презентували грантову програму для проєктів громадянського суспільства.

 "Ми підтримуємо найкращі ідеї, людей та команди, які вже сьогодні змінюють Україну та стануть рушійною силою повоєнної відбудови", – зазначив Порошенко.

