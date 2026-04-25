Інтерфакс-Україна
Події
22:06 25.04.2026

Рятувальники завершили аварійні роботи на місці зруйнованого через ворожий удар 4-поверхового будинку

1 хв читати

Рятувальники завершили аварійні роботи на місці частково зруйнованого внаслідок російського удару 4-поверхового будинку, загинуло шестеро людей, 23 постраждали, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії офіційно завершено. Загинуло 6 людей та 23 постраждали внаслідок російського обстрілу", – ідеться у повідомленні.

Удар частково зруйнував 4-поверховий житловий будинок. Психологи ДСНС надали допомогу 37 особам, з них одній дитині.

Як повідомлялося, станом на 8-му вечора суботи відомо про 10 поранених через російську ракетну атаку по Дніпру. Ще 49 осіб зазнали поранень, зокрема, через удар ввечері суботи зазнали поранень троє людей, серед них – дві дитини.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid0uimQ2wC5rPCJNaxgEo99smBJqMDZbmbFDwVdPM88QZpn5SJZDFSs5Dczh8itndzRl

Теги: #дніпро #роботи #аварійні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА