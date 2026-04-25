22:02 25.04.2026

Трамп пояснив скасування поїздки американських переговорників до Ірану

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому скасував поїздку американських переговорників до Ірану, заявивши, що "забагато часу витрачено на подорожі".

"Я щойно скасував поїздку моїх представників до Ісламабаду, Пакистан, на зустріч з іранцями. Занадто багато часу витрачено на подорожі, забагато роботи!", – написав він у Truth Social.

Крім того, каже Трамп, всередині їхнього (іранського – ІФ-У) "керівництва" панують величезні внутрішні чвари та плутанина.

"Ніхто не знає, хто головний, включаючи їх самих. Крім того, у нас усі козирі, а у них – жодного! Якщо вони хочуть поговорити, їм потрібно лише зателефонувати!", – наголосив американський президент.

Як повідомлялося, Трамп заявив про скасування поїздки своїх переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном.

 

Теги: #іран #трамп #сша

20:46 25.04.2026
Грем підтримав скасування візиту переговорників щодо Ірану та закликав зберегти блокаду Ормузької протоки

20:12 25.04.2026
Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера на переговори з Іраном у Пакистані

08:44 25.04.2026
Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

04:07 25.04.2026
Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

23:35 24.04.2026
Зустріч послів США з очільником МЗС Ірану може відбутися в понеділок – ЗМІ

22:56 24.04.2026
OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

21:27 24.04.2026
США заморозили $344 млн у криптовалюті в межах санкцій проти Ірану – голова Мінфіну

20:35 24.04.2026
Аракчі вирушає в Ісламабад із письмовою відповіддю на пропозиції США - ЗМІ

19:14 24.04.2026
Віткофф і Кушнер їдуть на переговори з Іраном в Ісламабад

15:54 24.04.2026
Трамп продовжив на 90 днів призупинення дії "закону Джонса" для стримування цін на енергоресурси

ВАЖЛИВЕ

У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

ОСТАННЄ

У Славутичі відкрили соціальне житло для понад 100 ВПО

Порошенко: маємо зберегти державу і зупинити популізм

Рятувальники завершили аварійні роботи на місці зруйнованого через ворожий удар 4-поверхового будинку

Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

Віктор Орбан покидає угорський парламент

Студенти отримали відзнаки від НААУ за проєкти безпекового договору для України

Вісім загиблих в Дніпрі, ще 49 людей зазнали поранень – ОВА

