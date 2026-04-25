Трамп пояснив скасування поїздки американських переговорників до Ірану
Президент США Дональд Трамп пояснив, чому скасував поїздку американських переговорників до Ірану, заявивши, що "забагато часу витрачено на подорожі".
"Я щойно скасував поїздку моїх представників до Ісламабаду, Пакистан, на зустріч з іранцями. Занадто багато часу витрачено на подорожі, забагато роботи!", – написав він у Truth Social.
Крім того, каже Трамп, всередині їхнього (іранського – ІФ-У) "керівництва" панують величезні внутрішні чвари та плутанина.
"Ніхто не знає, хто головний, включаючи їх самих. Крім того, у нас усі козирі, а у них – жодного! Якщо вони хочуть поговорити, їм потрібно лише зателефонувати!", – наголосив американський президент.
Як повідомлялося, Трамп заявив про скасування поїздки своїх переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном.