Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила Мінрозвитку сформувати потребу у державній підтримці для Дніпра після масованої російської атаки.

"Уряд надасть необхідну підтримку Дніпру. Доручила Мінрозвитку разом із місцевою владою невідкладно сформувати потребу у державній підтримці", – написала вона в Телеграм.

За її словами, 13 цивільних локацій у місті пошкоджені, щонайменше 27 житлових будинків мають руйнування різного ступеня. Пошкоджені два дитячі садки та амбулаторія.

"Наразі триває оцінка руйнувань", – зазначила прем'єрка.

Мер міста Борис Філатов повідомив, що ворог понад 20 годин атакував Дніпро ракетами та безпілотниками.

"Били цілеспрямовано. Били по житлових кварталах. Це усвідомлений терор. Це злочин проти людей", – написав він у Телеграм.

За його словами, на місцях ударів від ночі працюють усі служби.

Як повідомлялося, станом на 8-му вечора суботи відомо про 10 поранених через російську ракетну атаку по Дніпру. Ще 49 осіб зазнали поранень, зокрема, через удар у ввечері суботи зазнали поранень троє людей, серед них – дві дитини.