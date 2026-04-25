20:46 25.04.2026

Грем підтримав скасування візиту переговорників щодо Ірану та закликав зберегти блокаду Ормузької протоки

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав рішення президента США Дональда Трампа скасувати візит американських переговорників щодо Ірану та закликав продовжити блокаду, забезпечити контроль над Ормузькою протокою і, за потреби, відновити військові операції.

"Рішення президента Трампа скасувати візит Віткоффа-Кушнера до Пакистану для продовження переговорів з Іраном у цей час було дуже мудрим. @POTUS доклав додаткових зусиль, щоб знайти дипломатичне рішення, продовживши припинення вогню, а відповіддю Ірану стали подальші напади на міжнародне судноплавство та провокації", – написав Грем у соцмережі Х в суботу ввечері.

На його думку, головним пріоритетом США та світу є встановлення твердого контролю над Ормузькою протокою, забезпечуючи свободу судноплавства згідно з міжнародним правом.

За словами Грема, для досягнення цієї мети може знадобитися військове втручання США в короткостроковій перспективі. Це більш ніж варте ризику, пов'язаного з відновленням свободи судноплавства в протоці.

"Давайте продовжимо блокаду, відкриємо протоку, відновимо військові операції, якщо потрібно, гарантуючи, що Іран ніколи не повернеться до своїх старих шляхів", – закликав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про скасування поїздки своїх переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном.

 

Теги: #іран #трамп #грем #сша

20:12 25.04.2026
Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера на переговори з Іраном у Пакистані

08:44 25.04.2026
Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

04:07 25.04.2026
Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

23:35 24.04.2026
Зустріч послів США з очільником МЗС Ірану може відбутися в понеділок – ЗМІ

22:56 24.04.2026
OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

21:27 24.04.2026
США заморозили $344 млн у криптовалюті в межах санкцій проти Ірану – голова Мінфіну

20:35 24.04.2026
Аракчі вирушає в Ісламабад із письмовою відповіддю на пропозиції США - ЗМІ

19:14 24.04.2026
Віткофф і Кушнер їдуть на переговори з Іраном в Ісламабад

15:54 24.04.2026
Трамп продовжив на 90 днів призупинення дії "закону Джонса" для стримування цін на енергоресурси

10:29 24.04.2026
Трамп відкинув коментарі принца Гаррі про те, що США мають докласти більше зусиль для припинення війни в Україні

ВАЖЛИВЕ

У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

У Дніпрі вже четверо загиблих через ворожу атаку

Зеленський: Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни, працюємо над п'ятьма двосторонніми угодами

ОСТАННЄ

Уряд надасть Дніпру необхідну підтримку після масованої атаки РФ – Свириденко

У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

Сибіга вітає нову главу МЗС Угорщини та з нетерпінням чекає на спільну роботу

Через вечерню атаку у Дніпрі вже десять поранених – ОВА

Віктор Орбан покидає угорський парламент

Студенти отримали відзнаки від НААУ за проєкти безпекового договору для України

Вісім загиблих в Дніпрі, ще 49 людей зазнали поранень – ОВА

Нардеп Железняк назвав "фейками" твердження Броневицького щодо Берлінської

Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

До шести зросла кількість загиблих у Дніпрі, постраждали 47 людей – ОВА

