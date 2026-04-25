Грем підтримав скасування візиту переговорників щодо Ірану та закликав зберегти блокаду Ормузької протоки

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав рішення президента США Дональда Трампа скасувати візит американських переговорників щодо Ірану та закликав продовжити блокаду, забезпечити контроль над Ормузькою протокою і, за потреби, відновити військові операції.

"Рішення президента Трампа скасувати візит Віткоффа-Кушнера до Пакистану для продовження переговорів з Іраном у цей час було дуже мудрим. @POTUS доклав додаткових зусиль, щоб знайти дипломатичне рішення, продовживши припинення вогню, а відповіддю Ірану стали подальші напади на міжнародне судноплавство та провокації", – написав Грем у соцмережі Х в суботу ввечері.

На його думку, головним пріоритетом США та світу є встановлення твердого контролю над Ормузькою протокою, забезпечуючи свободу судноплавства згідно з міжнародним правом.

За словами Грема, для досягнення цієї мети може знадобитися військове втручання США в короткостроковій перспективі. Це більш ніж варте ризику, пов'язаного з відновленням свободи судноплавства в протоці.

"Давайте продовжимо блокаду, відкриємо протоку, відновимо військові операції, якщо потрібно, гарантуючи, що Іран ніколи не повернеться до своїх старих шляхів", – закликав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про скасування поїздки своїх переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном.